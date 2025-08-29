El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se espera que la temperatura sea de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas volverán a subir, alcanzando los 20 grados en la tarde y manteniéndose en ese rango hasta el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 76% y el 90%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, aunque también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse, ya que las condiciones de visibilidad pueden variar.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:13, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes de Moaña deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de disfrutar de un atardecer tranquilo, aunque nublado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm en la primera parte del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.