El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la mañana, con registros de hasta 0.3 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% durante los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, las temperaturas podrían elevarse ligeramente, alcanzando hasta 20 grados , pero la sensación de calor será mitigada por el viento y la nubosidad persistente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La bruma se mantendrá intermitente, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán gradualmente, manteniéndose en torno a los 19 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán más escasas en comparación con las horas del día.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas agradables, pero con una sensación de humedad notable. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.