El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 0.5 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día, alcanzando el 100% en las horas más húmedas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo perceptible, especialmente en las zonas más abiertas.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto es importante tenerlo en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que podría afectar la conducción y la movilidad en general.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales en la tarde, aunque la posibilidad de lluvia persistirá. La niebla también podría hacer su aparición en las horas más frescas, creando un ambiente más denso y húmedo.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.