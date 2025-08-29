El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, oscilando entre los 17 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 17 grados, mientras que hacia la tarde, la temperatura podría alcanzar los 20 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las lluvias. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que el viento podría intensificarse en momentos de lluvia.

A lo largo del día, se anticipa que el cielo se mantenga cubierto, con breves momentos de bruma en algunos periodos, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precauciones adicionales en las carreteras.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque las precipitaciones serán ligeras, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de la madrugada, con un total acumulado que podría llegar a los 0.7 mm en las primeras horas.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.