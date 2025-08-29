El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento que soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de pesadez en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.4 mm, lo que no representa un gran volumen, pero sí puede generar charcos y un ambiente húmedo.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con lluvias intermitentes que podrían aparecer en cualquier momento. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente hacia la noche. Sin embargo, la sensación de frescor se intensificará con la llegada del ocaso, que se producirá a las 21:11.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento del suroeste creará una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas del día. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y que consideren llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.