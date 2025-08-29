El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en el periodo de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 20 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 17:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 87% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 28 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las zonas costeras.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. No se prevén tormentas, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían comenzar a disminuir, con una probabilidad de precipitación del 60% en el periodo de 20:00 a 02:00. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 19 grados, manteniendo la tendencia de un ambiente fresco y húmedo. En resumen, un día de clima variable y húmedo en A Illa de Arousa, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un manto de nubes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la niebla matutina. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 19 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas y 0.6 mm en las siguientes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.