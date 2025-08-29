El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia el mediodía, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se estabilizará, manteniéndose en torno a los 6-8 km/h por la tarde y noche.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad del cielo. No se anticipan tormentas eléctricas, lo que significa que la actividad eléctrica será nula durante el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10-14 grados , lo que invitará a abrigarse si se planea salir.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo húmedo y fresco que caracterizará la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se esperan tormentas significativas.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y a medida que avance la jornada, se prevé que continúe así, con intervalos de lluvia escasa. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.