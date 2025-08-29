El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 22 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente hacia la tarde. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 14:00, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 86% hacia el final de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 19 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias significativas. A lo largo del día, el viento se orientará hacia el oeste, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse por las calles de Gondomar.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:13. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado, características que invitan a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para la lluvia si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.