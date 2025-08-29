El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con valores que rondarán entre los 13 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de bruma en las horas intermedias, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, no se anticipan tormentas eléctricas, lo que significa que las lluvias serán ligeras y no se prevén condiciones climáticas severas.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y una alta humedad. Los residentes deben estar preparados para un tiempo inestable y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.