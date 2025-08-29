El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 20 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante estas horas, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en el periodo más activo. A partir de la tarde, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los habitantes de A Estrada deben estar preparados para un ambiente húmedo y posiblemente incómodo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 13 y 32 km/h, predominando de dirección suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de niebla en las horas más tardías. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.