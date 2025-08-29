El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 15 y 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frescura se acentúe, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que, aunque habrá momentos de chubascos, también habrá breves intervalos secos. Es recomendable que los habitantes de Cuntis lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La niebla será un fenómeno recurrente, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución a los conductores y peatones, ya que la combinación de niebla y lluvia puede crear condiciones resbaladizas.

A lo largo del día, la bruma también hará su aparición, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más húmedo y pesado. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que disfrutan de la naturaleza podrían encontrar momentos agradables entre las lluvias.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y niebla, temperaturas suaves y una alta humedad. Los residentes deben estar preparados para cambios rápidos en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.