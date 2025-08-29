El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con la mayor probabilidad de lluvia concentrada en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira experimenten algunas lluvias ligeras. Sin embargo, no se anticipan tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados . Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 19 grados.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.