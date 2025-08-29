El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas siguientes.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 14-15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se espera que alcance los 18 grados. Sin embargo, esta sensación térmica puede verse afectada por la presencia constante de nubes y la posibilidad de lluvias.

Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean intermitentes, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 21:12, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz del día será limitada. En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los residentes a planificar sus actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.