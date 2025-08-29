El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, por lo que habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, pero no se espera que estas condiciones cambien drásticamente.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

Los periodos de mayor actividad de lluvia se concentrarán entre las 8:00 y las 14:00 horas, con una ligera disminución en la probabilidad de precipitación hacia la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 21:14, lo que brindará a los cangueses una buena cantidad de luz diurna, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se recomienda a la población estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm en la primera parte del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.