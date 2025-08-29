El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas suaves puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, especialmente en áreas donde la bruma se haga presente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 0.9 mm a lo largo del día, con la mayor probabilidad de lluvia concentrada entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante estos períodos, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien suaves y dispersas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante en combinación con la humedad del ambiente. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan un poco más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La bruma también podría hacer su aparición en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

Los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.