El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 a 20 grados durante el día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas de la mañana.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que las lluvias disminuyan en intensidad. Sin embargo, la posibilidad de bruma se incrementará, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 21:14. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

Es importante que los residentes y visitantes de Bueu se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían influir en actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La combinación de cielo cubierto, lluvias ligeras y alta humedad creará un ambiente característico de finales de verano en la costa gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.