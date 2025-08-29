El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 16 y 17 grados. Sin embargo, la bruma comenzará a hacerse más evidente, especialmente en las horas centrales del día. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las precipitaciones serán escasas, con registros de hasta 0.2 mm en las primeras horas, lo que indica que, aunque hay probabilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados . La humedad se mantendrá alta, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las lluvias ligeras continuarán siendo una posibilidad, con un 95% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien intermitentes y suaves.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente.

Al caer la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 17 grados. La bruma persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en cantidades mínimas. La visibilidad podría seguir siendo un factor a considerar, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones de bruma y mantener precauciones al desplazarse.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 20 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.