El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 18 grados, que se mantendrá durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea menos placentera.

El viento soplará desde el sureste y el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. En particular, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h en la tarde, lo que podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas, podrían ser notables. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de la humedad en el ambiente.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, con precipitaciones que se estiman en 0.1 a 1 mm en diferentes periodos. Sin embargo, la posibilidad de lluvia persistirá, lo que podría afectar actividades al aire libre y desplazamientos.

La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma que se espera en las primeras horas, lo que es un fenómeno común en días con alta humedad. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas agradables, aunque la sensación de bochorno podría ser un factor a considerar. Los habitantes deben estar preparados para un día de lluvia ligera y viento moderado, lo que podría influir en sus planes y actividades.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.