El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en los periodos más intensos. Esto indica que, aunque no se prevén tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la humedad.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 21:12, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias. A pesar de las condiciones nubladas y la probabilidad de precipitaciones, el tiempo no debería ser un impedimento para disfrutar de la belleza natural de As Neves, aunque se recomienda estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y lluvias escasas, lo que sugiere un ambiente ideal para actividades en interiores o para quienes disfrutan de la tranquilidad que ofrece un día nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.