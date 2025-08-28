El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, se espera que a partir de las 09:00, la situación mejore ligeramente, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, aunque la bruma y la niebla seguirán siendo protagonistas en las horas más frescas del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, los cielos permanecerán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 15:00, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá presente, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente, con un 90% de probabilidad de precipitación en este intervalo. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de sol y nubes, y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para condiciones variables y llevar consigo un paraguas, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

