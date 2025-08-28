El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas horas de sol. Durante la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 16 grados.

A partir del mediodía, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Aunque el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 21 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para las actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de lluvia, no se anticipan tormentas significativas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría contribuir a un ligero enfriamiento en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a 18 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos cubiertos, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para un día variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, pero también con momentos de sol y temperaturas agradables durante la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.