El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Las condiciones de bruma y niebla serán predominantes, especialmente en las horas más frescas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 90% entre las 8:00 y las 14:00, aunque se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 45% entre las 14:00 y las 20:00, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas expuestas. La tarde se presentará con temperaturas que rondarán entre los 19 y 20 grados, mientras que la humedad comenzará a disminuir gradualmente.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda. La salida del sol está prevista para las 07:53, mientras que el ocaso será a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de temperatura agradable en Vila de Cruces.

