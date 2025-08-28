El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 17 grados, con un cielo poco nuboso que permite disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en 16 grados, y el cielo se mantiene despejado, lo que favorece actividades al aire libre.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso en las horas de la tarde. La temperatura irá subiendo gradualmente, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la ciudad. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 62%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas gotas en la franja horaria de 14:00 a 20:00. A pesar de esta posibilidad, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima racha, llegando a 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor y la humedad. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que es típico en esta época del año en la costa gallega.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una atmósfera más fresca y tranquila. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque variado, promete ser mayormente agradable para los vigueses y visitantes.

En resumen, hoy en Vigo se espera un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque con un aumento de nubosidad por la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.