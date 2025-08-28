El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con una bruma ligera en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunos puntos. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 15°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para los que salgan a realizar actividades al aire libre.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 23°C hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 54% durante la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas más altas, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a estas condiciones.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad constante de 4 a 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde, donde se prevé que alcance rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% hacia la tarde, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará de manera notable las actividades programadas.

Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera que regrese, así que se recomienda precaución para quienes planeen desplazarse en la oscuridad.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las horas centrales, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque se prevén algunas nubes hacia la tarde y la noche, las condiciones generales serán favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.