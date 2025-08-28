El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Tui se despertará con un ambiente mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 53% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día confortable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. No se anticipan tormentas ni precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 20% en las primeras horas y aumentando a un 85% en la tarde, aunque sin expectativas de que se materialicen en forma de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:14, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el día de hoy en Tui se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.