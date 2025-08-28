El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá en su mayoría poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 24 grados , proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 85% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque es poco probable que esto afecte las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría limitar ligeramente la visibilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de vistas despejadas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.