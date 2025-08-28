El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con momentos de sol intercalados, aunque la tendencia general será hacia un cielo muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la bruma y la niebla, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Los vientos serán moderados, predominando del este y del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hay un 10% de probabilidad de precipitación en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un máximo de 0.1 mm. Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de un tiempo relativamente estable.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Soutomaior que se preparen para condiciones de visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. Es aconsejable conducir con precaución y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.