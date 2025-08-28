El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las horas centrales del día, aunque las nubes volverán a aumentar hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Silleda permanezca seco durante la mayor parte del día, con una probabilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 15%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que cualquier precipitación sea ligera.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y la noche podría alterar los planes al aire libre. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.