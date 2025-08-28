El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará muy nubosa, con un cielo cubierto que podría generar una sensación de frescura. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 17 grados, con una humedad relativa alta del 95%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con algunas brechas que permitirán la aparición del sol en momentos puntuales. La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. La bruma que se ha reportado en las primeras horas podría persistir, especialmente en las zonas costeras, lo que podría afectar la visibilidad.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00. La probabilidad de precipitación es del 45% en este periodo, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en la costa. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 18 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad relativa aumentará, alcanzando valores del 84% hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos, siempre con la previsión de un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.