El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes altas y momentos de sol, aunque la tendencia general será de un cielo muy nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, pero se espera que suban gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% en las primeras horas y bajando ligeramente a un 76% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede dar lugar a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 60% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y un 85% en la franja de la tarde. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con registros de hasta 0.1 mm de lluvia en algunos momentos. Esto sugiere que, aunque hay posibilidad de chubascos ligeros, no se anticipan lluvias significativas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una alta humedad. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias ligeras, no se prevén condiciones climáticas severas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos soleados a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.