El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 14:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 22 grados.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 02:00 y las 08:00, y un aumento a un 45% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 51% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando su máxima racha de 32 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00. La noche se presentará con un cielo cubierto, manteniendo temperaturas alrededor de los 17 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente húmedo y cubierto, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables durante las horas centrales.

En resumen, Salceda de Caselas vivirá un día variado en cuanto a la nubosidad, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de un día al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde.

