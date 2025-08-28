El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 2 y 3 de la mañana, manteniendo una humedad relativa alta, que oscilará entre el 92% y el 97%.

Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas cercanas al mediodía. La probabilidad de precipitación será del 85% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 21 grados .

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 3 y 14 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes altas y cubiertas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 66% al 70%.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. La probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, aunque las precipitaciones no se anticipan como un evento significativo. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 80% hacia la medianoche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.