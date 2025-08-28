El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo cubierto, con una predominancia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas serán bastante húmedas, con una humedad relativa que alcanzará el 94% al amanecer, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, aunque las nubes comenzarán a aumentar a partir del mediodía.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que la tarde se desarrolle, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en general, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento significativo a un 90% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser relativamente seca, la posibilidad de lluvias ligeras se incrementará a medida que se acerque la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, y se espera que las condiciones se mantengan así hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:15. La noche traerá consigo un cielo cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia el final del día. La combinación de la bruma matutina y el cielo cubierto por la tarde hará que la jornada sea ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que deseen disfrutar del aire libre deberán estar preparados para posibles lluvias ligeras.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.