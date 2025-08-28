El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad. A las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados, mientras que la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 63%.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con valores que rondan el 0% hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se debe a la llegada de un frente que traerá intervalos nubosos y, posiblemente, lluvias escasas. A las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleva aún más, alcanzando un 95%, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Pontevedra se enfrenten a un final de jornada húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la predicción del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 31 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

En resumen, Pontevedra experimentará un día con cielos mayormente despejados en la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en las horas vespertinas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.