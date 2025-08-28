El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la humedad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una bruma persistente que podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondan los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde. La bruma dará paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día, lo que permitirá que la temperatura suba hasta los 21 grados hacia la tarde. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que oscilarán entre el 68% y el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque la probabilidad se mantiene baja. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Predominará el viento del oeste, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, con un aumento en la nubosidad y temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 11 de la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:55, mientras que el ocaso será a las 21:15, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta humedad, pero sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precaución ante la bruma matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.