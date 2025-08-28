El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 07:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 12 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 10:00 y las 11:00, cuando la temperatura alcanzará su punto más alto del día, llegando a los 18 grados. Sin embargo, la nubosidad aumentará nuevamente a partir del mediodía, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 50% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que algunos chubascos ligeros podrían ocurrir, aunque no se anticipan tormentas.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h desde el noroeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del noroeste y oeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible llegada de nuevas masas de aire.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a los 17 grados. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70%. La visibilidad podría verse nuevamente afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

Es recomendable que los habitantes de Ponteareas tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla. Asimismo, se sugiere estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada, ya que la posibilidad de lluvias podría alterar los planes al aire libre. En resumen, un día variable con temperaturas agradables, pero con la necesidad de estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.