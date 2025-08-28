El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de intervalos nubosos y bruma en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 15 grados y descendiendo a 12 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total de 0.1 mm de lluvia posible en algunos momentos del día, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 08:00 y las 14:00, con un 95% de posibilidades de que se produzcan algunas gotas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán mayormente cubiertas, con temperaturas que descenderán nuevamente a 15 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un buen momento para disfrutar de un paseo por el campo, siempre con la previsión de un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.