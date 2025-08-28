El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en las primeras horas del día rondan los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. La humedad relativa, que ha estado en niveles altos durante la noche, comenzará a disminuir, situándose en torno al 59% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 80%. A pesar de esto, la cantidad esperada es muy baja, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con un pronóstico de cielo cubierto hacia la tarde-noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a última hora del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Poio se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvia, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.