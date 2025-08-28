El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el paisaje, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.
A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 25% durante la mañana, aumentando a un 90% en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en los momentos más lluviosos.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 52% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a un ligero enfriamiento de la sensación térmica.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la persistente bruma y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.
En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de niebla y lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
