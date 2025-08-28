El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 1:00 y 2:00 de la madrugada, manteniendo un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa que rondará el 91%.
Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se espera que a partir de las 4:00 y hasta las 10:00, el cielo se presente como poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol logren filtrarse. La temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.
A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y 11:00. Sin embargo, el cielo volverá a cubrirse, y a partir de las 14:00, se prevé que el cielo esté nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 21 grados. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 47% a las 14:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de las horas, excepto en un breve periodo alrededor de las 14:00, donde se estima una probabilidad del 40%. Sin embargo, se espera que cualquier precipitación sea leve y no afecte de manera considerable las actividades diarias.
El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, predominando del noroeste y del oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00 y 13:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
