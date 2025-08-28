El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 1:00 y 2:00 de la madrugada, manteniendo un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa que rondará el 91%.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se espera que a partir de las 4:00 y hasta las 10:00, el cielo se presente como poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol logren filtrarse. La temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y 11:00. Sin embargo, el cielo volverá a cubrirse, y a partir de las 14:00, se prevé que el cielo esté nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 21 grados. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 47% a las 14:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de las horas, excepto en un breve periodo alrededor de las 14:00, donde se estima una probabilidad del 40%. Sin embargo, se espera que cualquier precipitación sea leve y no afecte de manera considerable las actividades diarias.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, predominando del noroeste y del oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00 y 13:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.