El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 3 de la madrugada, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 16 grados, y se mantendrá en torno a los 15 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol comience a elevarse, la temperatura empezará a recuperarse, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta un 72% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la combinación de temperaturas más cálidas y una disminución de la humedad hará que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al oeste, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán secas y soleadas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.