El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunos intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana y se acerque la tarde, los intervalos nubosos comenzarán a aparecer, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura en O Porriño oscilará entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día, para luego ir en aumento hasta alcanzar los 23 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (93%), irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 46% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm. Por la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente secas.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 4 km/h hacia la noche.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunos intervalos nubosos y ligeras lluvias. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y disfruten de las horas de sol, especialmente en la mañana y parte de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.