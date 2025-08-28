El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, pero irá disminuyendo gradualmente. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 20 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará nuevamente, llegando a un 84% al final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:16 horas.

En cuanto a la previsión de viento, se espera que sople del sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos por la costa o actividades en el exterior.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, la playa y las actividades al aire libre, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.