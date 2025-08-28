El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga en niveles moderados, con períodos de poco nuboso y momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, comenzando en 18 grados a primera hora y descendiendo gradualmente a 17 grados en las horas posteriores. Hacia el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esta alta humedad podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 30% de que se registren lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.3 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la brisa será suave en general.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a 19 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad se mantendrá adecuada, y no se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos que puedan alterar la tranquilidad del día.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable, pero en general, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se mantenga un ojo en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.