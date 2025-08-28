El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 17 grados. La brisa será suave, con vientos del norte que alcanzarán velocidades de hasta 6 km/h. La probabilidad de precipitación es baja en este periodo, con un 20% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que es poco probable que se presenten chubascos.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 53%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que no superan los 0.1 mm.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 18 grados. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 74% hacia el final del día. Los vientos continuarán soplando desde el norte-noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de intervalos nubosos por la tarde y un aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas serán agradables, con un leve riesgo de lluvia en la tarde, pero en general, se espera un día sin precipitaciones significativas. Los habitantes de Mos pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo a medida que se acerque la tarde.

