El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Moraña se despertará bajo un manto de niebla y bruma que dominará las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar. A partir de las 9:00 AM, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados , y el cielo se despejará gradualmente, dando paso a un día mayormente soleado con intervalos de nubes. La temperatura máxima del día se espera que llegue a los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento será moderado, soplando principalmente del oeste a velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier nubosidad residual.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable y propicio para disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 10:00 PM. La humedad aumentará, y el cielo se cubrirá de nuevo con nubes, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

En resumen, Moraña disfrutará de un día variado, comenzando con niebla y bruma, seguido de un periodo mayormente soleado y culminando en una noche fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.