El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Mondariz se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 99% y manteniéndose en niveles cercanos al 100% hasta el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en torno al 50% hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas en las primeras horas, con un 30% de probabilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, las posibilidades de lluvia aumentan, alcanzando un 90% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo experimentará intervalos nubosos, con momentos de bruma en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, con algunas posibilidades de intervalos nubosos y lluvia escasa. Las temperaturas más altas se registrarán entre las 3 y las 5 de la tarde, alcanzando hasta 23 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

En resumen, Mondariz vivirá un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.