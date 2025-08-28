El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la situación comenzará a cambiar. Aunque las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando hasta 22 grados , el cielo se irá cubriendo progresivamente. Para el periodo entre las 14:00 y las 20:00 horas, se prevén intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 40% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm en total.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 98% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento, que soplará principalmente del este y suroeste, alcanzará velocidades de entre 3 y 26 km/h, con rachas más intensas en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará completamente cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descarta la posibilidad de algunas gotas dispersas. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar un ambiente algo pesado.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán disfrutar de un día mayormente agradable, aunque se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche.

