El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 10% en las horas de la tarde. Sin embargo, se registrarán ligeras precipitaciones en algunos momentos, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. A pesar de la posibilidad de lluvia, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo, aunque gris, no será severo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones no cambiarán significativamente. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, no se esperan condiciones climáticas extremas que puedan interrumpir las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo esperado. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de un paseo con un abrigo ligero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.