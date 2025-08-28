El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera se presentará con bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en la madrugada y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 55% de probabilidad de lluvia en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque podría llover, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el inicio de una noche que se prevé mayormente nublada. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.